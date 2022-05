Blauwalg Festival III: verrassend en spannend

GOUDRIAAN • Je muzikaal laten verrassen door bandjes die zich nog onder de radar bevinden; dat kan weer op de derde editie van het Blauwalg Festival.

nee, met het kopen van een kaartje voor het Blauwalg Festival kies je niet voor de meest veilige optie. De twee podia in en bij het water van de Slingelandse Plassen worden op zaterdag 9 juli bevolkt door bands die wat betreft bekendheid nog een weg te gaan hebben.

“Maar de kwaliteit is weer heel hoog”, benadrukken drijvende krachten Gerjan de Vries uit Brandwijk en Freek Wallaard uit Noordeloos. “Ons doel is ze uit te nodigen voor ze doorbreken. Grappig is dat we van bezoekers van de eerste twee edities horen dat ze de muziek van de bands die ze toen hoorden nog steeds luisteren. Blauwalg is verrassend en spannend, een muzikale ontdekkingstocht.”

Familiefeest

Zeker zo belangrijk: de titel festival draagt het muzikale evenement niet voor niets. Een ontspannen sfeer, gezelligheid, lekker eten en drinken, je vindt het er allemaal. “Bijzonder is dat er zeker ‘s middags veel gezinnen komen, zodat je overal kinderen rond ziet rennen en spelen. Niet ons doel, maar dat gebeurde automatisch. Het is dan echt een laagdrempelig familiefeest.”

In vergelijking met editie II is Blauwalg III vergelijkbaar wat betreft het aantal bands en podia. “Doordat we geen last meer hebben van de coronamaatregelen, kunnen we doorgroeien van 750 naar 1000 bezoekers. Daarnaast hebben veel meer aandacht voor het eten en drinken en de aankleding. Ook deze keer zijn we een stuk professioneler geworden.”

Matthias Koorevaar

Overigens hebben muzikale acts uit de Alblasserwaard een streepje voor. The Meadows uit Ottoland komen dan ook langs, net als Drowned uit Groot-Ammers. En het meest opvallend in de line-up is misschien wel dj en producer Mattique, de artiestennaam van de 14-jarige Matthias Koorevaar uit Goudriaan. “Hij maakt echt toffe tracks. Buiten zijn ouders heeft niemand die nog gehoord. We hebben hem gevraagd om met een set van een kwartier het festival te openen.”

Kans maken op twee gratis kaartjes door een mailtje te sturen naar de organisatie waarom jij Blauwalg absoluut niet wil missen. Meer info: www.blauwalgfestival.nl.