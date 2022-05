Nieuw programma theater ’t Pand in Gorinchem

GORINCHEM • Theater ’t Pand aan de Korenbeurs 3-5 in Gorinchem onthult op zondag 29 mei om 15:00 uur het nieuwe theaterprogramma voor het komende seizoen (2022-2023).

Dat programma is dan ook te vinden op de vernieuwde website. De website kan nu ook makkelijk via de mobiele telefoon en tablet bezocht worden.

Het komende seizoen gaat het theater weer terug naar het vertrouwde knusse theater aan de Korenbeurs 5.

Het theater heeft zijn best gedaan om voor komend seizoen een prachtig programma samen te stellen. Naast oude en vertrouwde gezelschappen, zijn er ook nieuwkomers en pareltjes. Het wordt misschien even wennen op de nieuwe website, maar in de basis is het systeem hetzelfde gebleven: snel en eenvoudig kaarten reserveren.