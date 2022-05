Coop supermarkten in Groot-Ammers, Harmelen en Stolwijk gaan naar Boni

REGIO • De Coop supermarkten in Groot-Ammers, Harmelen en Stolwijk gaan de komende tijd over naar de Boni-formule.

Dit is een gevolg van de goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor de verkoop van acht supermarkten aan Boni. Op 21 december stemde de ACM in met de fusie tussen de supermarktketens PLUS en Coop, op voorwaarde dat er vanuit concurrentieoverwegingen twaalf winkels verkocht zouden worden.

Door de verkoop van acht winkels aan Boni is de eerste stap om invulling te geven aan deze voorwaarden genomen. Het gaat daarbij om de winkels in Harmelen, Hollandscheveld, Ruurlo, Stolwijk, Terborg, Wehl, Groot-Ammers en Ravenstein.

De eerste winkel wordt de komende week overgedragen, waarna in overleg stapsgewijs de rest van de winkels volgen.