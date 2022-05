Piet Damsteegt wint bij Fotoclub Molenwaard

MOLENLANDEN • Piet Damsteegt van Fotoclub Molenwaard heeft de mooiste foto gemaakt van de afgelopen maand.

Bij de maandelijkse wedstrijd scoorde hij met een foto van een winterkoninkje. Hij laat weten: “Een vogeltje die zich heel snel verplaatst en dus best nog lastig is om een mooie bruikbare foto te maken, het is geen zeldzaam exemplaar ik denk dat iedereen wel weet wat een winterkoninkje is en een ieder heeft wel eens zo’n vogeltje gezien of horen zingen.”

“Ze komen vrij vaak voor en zijn te zien in vrijwel elke tuin of bos, zingen kunnen ze ook en is heel melodieus. Deze foto is gemaakt met een systeem camera full frame en met een lens van 150/600 mm.”