Workshop en Singalong van Popkoor Let’s get Started uit Lexmond

• Let's get Started in 2019.

LEXMOND • Popkoor Let’s get Started uit Lexmond organiseert op 18 juni 2022 van 14.00 tot 17.00 uur een muzikale workshop in Huis het Bosch te Lexmond, waarbij 15 popnummers worden ingestudeerd.

Dit gebeurt in samenwerking met de Belgische topdirigent Hans Primusz. Het is de bedoeling om deze nummers op 3 december 2022 in de Lotto Arena in Antwerpen met totaal 5000 zangers en een live band ten gehore te brengen. Wie hieraan mee wil doen, kan tickets kopen via de link : https://hans.primusz.be/radio2_singalong.

Met de kortings- en promotiecode ‘LET’SGETSTARTED’ wordt 18 euro korting gegeven op de originele prijs.

Wie na de workshop een hapje wil blijven eten op de locatie van de workshop, kan een plekje reserveren via info@huishetbosch.nl..