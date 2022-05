Ondanks protest is bouw bedrijfshal Peursumseweg in Giessenburg weer stapje dichterbij

GIESSENBURG • Een ultieme poging om de bouw van een bedrijfshal op de Peursumseweg tegen te houden, daarvoor hoopte CDA-raadslid Wout de Jong dinsdagavond de gemeenteraad warm te krijgen. Maar in plaats daarvan kreeg de partij de deksel op de neus, het plan was ‘onrijp’ en dat zorgde voor onder meer Doe Mee!-raadslid Berend Buddingh’ voor een ‘absurde’ avond.

Het CDA wilde tijdens de commissievergadering peilen of er draagvlak was om in plaats van een bedrijfspand, acht woningen te bouwen op de Peursumseweg. Hoewel De Jong gesproken had met omwonenden, wordt het hem door de andere raadsleden kwalijk genomen dat hij niet met de eigenaar van het perceel gesproken heeft.

“Een sympathiek voorstel”, noemde Ferry van der Koelen van Progressief Molenlanden het plan. “Maar zonder enige verdere onderbouwing of consensus van de ontwikkelaar zelf of we daar al dan niet mee verder kunnen.” Bas de Groot van de SGP was minder subtiel in zijn woordkeus: “Het lijkt wel koehandel, daar heb ik helemaal een hekel aan, want daar hebben we een college en ambtelijke organisatie voor.”

Andere locaties

De geplande bedrijfshal met daarin 22 bedrijfsunits is al vaker onderwerp van het gesprek geweest in de Molenlandse gemeenteraad. Het plan kon - bleek al eerder tijdens een gemeenteraadsvergadering - op weinig steun vanuit de politiek rekenen. Tegelijkertijd is er het gegeven dat de nieuwbouw wel past binnen het bestemmingsplan en het bouwen van woonhuizen niet. De gemeenteraad heeft door middel van een motie bepaald dat het gemeentebestuur nog eens met beide partijen om de tafel laten zitten om te kijken naar alternatieven.

Uit de eerder op de dinsdag gepubliceerde informatie blijkt dat de gemeente inderdaad met omwonenden en de eigenaar van de Peursumseweg 93A gesproken heeft. Het college van Burgemeester en Wethouders en de eigenaar van het perceel hebben onder andere gekeken of er een andere locatie is om het bedrijfsverzamelgebouw neer te zetten. De conclusie van beide partijen is, dat die er niet zijn.

Optimalisaties

Ook heeft er een gesprek plaats gevonden tussen wethouder Bikker, omwonenden en de eigenaar van het perceel, waarin de eigenaar aangeeft met de omwonenden in gesprek te willen over optimalisaties van het plan. Hij stelt daarvoor wel als voorwaarde dat er geen bezwaar en beroep ingediend wordt door de direct betrokken omwonenden op de omgevingsvergunning die hij heeft aangevraagd.

De gemeente is vervolgens verplicht om deze aanvraag te toetsen en indien er geen weigeringsgronden zijn om deze te verlenen. Volgens de gemeente zijn omwonenden niet tevreden met het resultaat van de gesprekken, maar heeft de gemeente hen ook uitgelegd wat de gemeente in deze situatie kan doen en heeft gedaan.

Die vergunning wordt volgende week door het gemeentebestuur beoordeeld. “Het is een omgevingsvergunning die voldoet aan de gestelde voorwaarden in het bestemmingsplan dat in 2015 is vastgesteld”, licht wethouder Arco Bikker tijdens de commissievergadering toe. “Het is dan aan u om ook de waarde van een vastgesteld bestemmingsplan ook te duiden op zijn inhoud.”

Omdat er geen draagvlak is in de gemeenteraad ziet het CDA geen reden om op de gemeenteraadsvergadering van 31 mei een motie in te dienen om hun plan voor acht woningen te laten onderzoeken.