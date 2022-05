Deense ovale eettafels zijn tegenwoordig steeds populairder

Drie belangrijke stijlen definiëren hedendaagse elegantie: Scandinavisch, Shabby Chic, en Industrieel.

En in dit stuk nemen we een aantal Scandinavische eettafels onder de loep.

Wat zijn de voordelen van een Scandinavische eettafel?

Tafels zijn overal

Tafels zijn onmisbaar in ons dagelijks leven. Wie heeft er geen tafel in huis, op kantoor, in de slaapkamer of - af en toe - in de badkamer? Van treinen tot vliegtuigen, wachtkamers tot parken, tafels zijn bijna overal te vinden.

Eettafels zullen nooit uit de mode raken.

Wist u dat tijdens de jaren 1940 en 1950 de populariteit van eettafels enigszins werd overschaduwd door de introductie van de vintage salontafel? Dit gebeurde ook, maar in mindere mate, tussen 1960 en 1970. De eettafel herwon zijn verloren reputatie in de jaren 1980, tijdens een decennium van massale consumptie waarin het geven van elegante diners een vanzelfsprekend statussymbool was. De eigenaar had niet alleen voldoende ruimte voor een lange tafel en zijn bezoekers, maar was er ook aan gewend. We hebben nu een grote verscheidenheid aan tafelopties, variërend van de kleine salontafel in onze woonkamer tot de enorme eettafel, en ook enkele zeer speciale tafels zoals schaaktafels, pokertafels en biljarttafels. Naarmate onze tijd, behoeften en materialen veranderen, veranderen ook de stijlen en ontwerpen. Kleinere, meer draagbare tafels zijn ontstaan uit de noodzaak om plaats te bieden aan onze computers en tablets, maar een mooie retro eettafel is nog steeds een perfecte metgezel voor die vrolijke familiebijeenkomsten of kantoorvergaderingen, nietwaar?

Een beknopte handleiding voor het kiezen en combineren van een Scandinavische eettafel

Is dit de set tafels die u zoekt? Overweeg het volgende:

De Scandinavische eettafel zal u betoveren met zijn magnifieke antenne-ontwerp, zijn uitstekende afwerking en zijn zuivere lijnen, waardoor uw ruimte zowel binnen als buiten een elegante toets zal krijgen. Wat zijn nu de overwegingen die we moeten maken alvorens onze ideale tafel te kiezen? Er zijn verschillende factoren waarmee u rekening moet houden, zoals of u een tafel voor buiten of voor binnen wenst, de grootte van de ruimte die u wenst in te richten en het hoofdgebruik van de tafel.

Bij Mister Tafel streven we ernaar u de meeste opties te bieden als het gaat om de Scandinavische tafel, zodat u uw ideale ruimte kunt inrichten. Wel, hier is onze selectie Scandinavische tafels, samen met enkele -hopelijk- nuttige opmerkingen om u op weg te helpen. Als u op zoek bent naar een discrete en ruimtebesparende tafel, denk dan eens aan de Deens ovale eettafel met zijn ongewone onderstel dat het decor van uw kamer zal aanvullen.

Voel je goed, voel je helder, en ervaar Scandinavisch Design.

Laat u fascineren door de sierlijke elegantie van Scandinavisch design, dat licht en verfijning combineert met harmonie tussen door de mens gemaakte en natuurlijke elementen. Als u de ideale Scandinavische eetkamer wilt creëren, kijk dan in onze Scandinavische collectie voor de perfecte pasvorm voor uw eettafel. Deens design zal u helpen om uw smaak en stijl in elk huis tot uitdrukking te brengen, van de betoverende geometrie van de lamp tot de juweelachtige vintage tafellampen gemaakt van goudkleurig metaal en marmer. Of u nu een uniek harmonisch contrast tussen verschillende ontwerpen wilt creëren of de perfecte Scandinavische sfeer voor uw huis, als u door ons assortiment wilt zwerven, zult u de perfecte match en inspiratie vinden.