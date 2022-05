Taalmaatjes gezocht om mensen te helpen met hun Nederlandse taalvaardigheden

VIJFHEERENLANDEN • De afgelopen periode is het aanbod van het Taalhuis Vijfheerenlanden uitgebreid met een nieuw project: Taalmaatjes. Vrijwillige taalmaatjes worden binnen dit project gekoppeld aan deelnemers die hun Nederlandse lees-, schrijf- of spreekvaardigheid willen verbeteren.

In de gemeente Vijfheerenlanden gaat het om ongeveer 4.600 inwoners die laaggeletterd zijn. Zij beheersen niet de basisvaardigheden om volwaardig in de maatschappij mee te kunnen draaien. De eerste vier taalkoppels in gemeente Vijfheerenlanden zijn de afgelopen weken al aan de slag gegaan, maar men is op zoek naar nog meer enthousiaste vrijwilligers. Ook wordt er gezocht naar coördinatoren voor de begeleiding van de taalmaatjes.

Voor meer informatie en het aanmelden als vrijwilliger, mail naar vijfheerenlanden@taalhuislekstroom.nl

Waarom zijn taalmaatjes nodig?

Meedoen in de maatschappij is lastig voor wie niet vlot kan lezen en schrijven, niet goed Nederlands spreekt of niet met een computer om kan gaan. Voor veel mensen is het voorlezen aan hun kinderen onmogelijk, een e-mail sturen moeilijk en zijn belangrijke veiligheidsvoorschriften op het werk onleesbaar. Met het taalmaatjesproject geeft men laaggeletterden in de gemeente Vijfheerenlanden de kans om op een laagdrempelige manier de Nederlandse taal te verbeteren in de praktijk.

Het taalmaatjesproject

Gedurende 25 weken gaan taalkoppels wekelijks 1-op-1 aan de slag met het leerdoel van de deelnemer. Ook oefent het taalkoppel in de praktijk door samen activiteiten te ondernemen. Koppels spreken af op momenten dat het hen uitkomt. Dit gebeurt in de Bibliotheek, thuis of op een andere plek.

Voor ouders met jonge kinderen is dit project daarom een uitkomst. Maar ook voor deelnemers uit de kleinere kernen als Meerkerk, Ameide of Lexmond is het handig dat ze niet afhankelijk zijn van Vianen of Leerdam voor taalhulp.

Kijk voor meer informatie op www.bibliotheeklekijssel.nl/vacatures.