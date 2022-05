Minimaal zeven woningen op locatie Schoolstraat Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Op de locatie aan de noordzijde van de Schoolstraat in Nieuwpoort, waar tot eind 2014 een supermarkt was gevestigd, komen over niet al te lange tijd woningen.

De grond is in eigendom van de gemeente en er geldt reeds een woonbestemming op het terrein. De locatie biedt de mogelijkheid tot het realiseren van minimaal zeven woningen. De bouw kan volgens de gemeente Molenlanden relatief snel plaatsvinden.

Binnenkort wordt gestart met het maken van plannen, waarbij ook de omgeving betrokken wordt, laat het gemeentebestuur van Molenlanden weten in een raadsinformatiebrief.