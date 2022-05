Verdachte schietincident Alblasserdam bekent doodschieten slachtoffers Vlissingen en Alblasserdam

ALBLASSERDAM • De 38-jarige verdachte van de schietincidenten in Alblasserdam en Vlissingen uit Oud-Alblas heeft toegegeven de drie slachtoffers te hebben doodgeschoten.

Dat deelde het Openbaar Ministerie maandag mee. “De verdachte is een aantal keren gehoord en legde bekennende verklaringen af voor zowel het incident in Vlissingen als in Alblasserdam”, aldus Paul Morsch, persofficier van justitie.