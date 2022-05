Voorinschrijven Vierdaagse Alblasserwaard kan tot 20 mei

ALBLASSERWAARD • Voorinschrijven voor de 24e editie van de Vierdaagse Alblasserwaard van 25 tot en met 28 mei, inclusief de Kennedymars, is nog mogelijk tot 20 mei.

De recreatieve en toeristische ondernemers in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn zeer enthousiast om de deuren weer te kunnen openen voor de deelnemers aan dit prachtige evenement. In samenwerking met onze sponsoren, stakeholders en partner Rabobank Lek en Merwede is er weer een draaiboek gemaakt met variërende fiets- en wandelroutes door de polder, dagelijks entertainment en vertier voor jong en oud op het terrein en onderweg. Voor de editie van 2022 is er gekozen voor ‘Lach voor een dag’ als lokaal goed doel.

Voor meer informatie en voorinschrijven: www.vierdaagsealblasserwaard.nl. Op de dag zelf zijn beperkt tickets beschikbaar.