All-inclusive: flyer totaalpakket

Je wilt de aandacht richten op je bedrijf, product of een speciale actie? Kies dan eens voor een flyer. Dat medium lijkt heel vluchtig, maar het heeft meer in huis dan je denkt. Wat precies? Je leest het in dit artikel.

Een folder of flyer, is dat nog wel van nu? Eigenlijk zouden we die vraag hier niet moeten stellen. Want de ervaring leert dat een flyer of folder nog steeds de aandacht vestigt op jouw bedrijf, product of actie. Ondanks alle digitale communicatie. Of misschien juist wel dankzij alle digitale communicatie. Een flyer valt op! Je hebt hem in je handen, het is tastbaar en de boodschap is meteen duidelijk. Als je het tenminste aan de professionals van Kontakt Mediapartners overlaat. Zij helpen jou aan jouw ideale folder of flyer.

Van drukkerij naar brievenbus

Print zit in het DNA van Kontakt Mediapartners. Je kent Het Kontakt, de regionale krant. Met die uitgave laat Kontakt Mediapartners zien dat ze thuis zijn in de regio en de weg kennen naar de brievenbus – en daarmee vaak ook het hart – van de consument. Rechtstreeks bij ze thuis, vanuit de drukkerij. Zo kan het ook met jouw flyer of folder. Laat het over aan de professionals van Kontakt Mediapartners en je boodschap ligt binnen mum van tijd op de deurmat van je doelgroep. Want Kontakt Mediapartners heeft hiervoor iets speciaals ontwikkeld: het flyer totaalpakket.

Snel en voordelig

Met een folder of flyer breng je je dienst of product op een snelle en doeltreffende manier onder de aandacht van je (potentiële) klant. Maar het gaat verder dan alleen het ontwerpen en drukken van een flyer. Want hoe krijg je die op de juiste plek? Vaak ontbreekt het bij de diverse aanbieders van drukwerk aan het stukje verspreiding. Daarom brengt Kontakt Mediapartners het flyer totaalpakket. Alles in eigen huis. Dat werkt snel én voordelig. De juiste boodschap op het juiste moment. En altijd maatwerk!

All-inclusive

Bij het flyer totaalpakket krijg je echt waar voor je geld: alles is inclusief. Dat houdt in dat zelfs het ontwerpen van de flyer of folder bij de prijs in zit, plus het drukken én het verspreiden. Het is al mogelijk om een flyer totaalpakket af te nemen bij een oplage van 1.000 stuks, tot zelfs 50.000 exemplaren. Daarbij heb je keuze uit diverse formaten: A5, A4 of A3 (gevouwen tot A4). Je krijgt een volledige full colour flyer of folder op 135 grams papier en deze wordt huis-aan-huis verspreid. Is dat even makkelijk?

Val op met je flyer

Wil jij opvallen met je flyer of folder? Houd dan rekening met deze tips:

• Bedenk een leuke actie (korting, aanbieding of evenement)

• Zorg voor een pakkende koptekst

• Houd tekst kort, bondig en feitelijk

• Zorg voor een herkenbaar logo, beeld of bepaalde stijl

• Gebruik mooi beeldmateriaal

• Bepaal het doel van je flyer

• Zorg voor een call-to-action (lever de bon in; bezoek onze website; kom naar de winkel; bel ons e.d.)

Net even anders

Wil je een afwijkend formaat? Een andere papiersoort? Een folder met meerdere pagina’s? De formaten, gewichten en papiersoorten zijn belangrijk voor welk doel je uiteindelijk de flyers wilt gaan gebruiken, zoals promotie op straat of bij een evenement. Er zijn veel mogelijkheden om op te vallen! Neem contact op met jouw media-adviseur, kijk op kontaktmediapartners.nl, bel naar 0183-583200 of mail je opdracht naar e-flyers@kmp.nl.