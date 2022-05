CDA Molenlanden wil stoppen met onderzoek naar windturbines nabij Schelluinen

SCHELLUINEN • CDA Molenlanden wil dat de gemeente een pas-op-de-plaats maakt met de onderzoeken naar de haalbaarheid van windturbines op Avelingen, totdat de Tweede Kamer de richtlijnen voor windturbines heeft vastgesteld.

De partij heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Molenlanden. Zo vraagt het CDA zich af in welke mate de gemeente Molenlanden politiek mede verantwoordelijk is voor de onderzoeken die nu plaatsvinden met betrekking tot de windturbines in Avelingen. Ook wil de partij weten of Molenlanden financieel bijdraagt aan deze onderzoeken.

In het kader van de RES Alblasserwaard wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om windturbines in het bedrijventerrein en natuurgebied Avelingen te Gorinchem te plaatsen. RES staat voor Regionale Energie Strategie. Via de RES moet de regio groene stroom leveren.

In het onderzoek wordt gekeken naar windturbines met een masthoogte tot 150 meter en een tiphoogte tot 235 meter. Er is op dit moment in Nederland geen afstandsnorm tussen windturbines en woongebieden. Op landelijk niveau heeft de overheid besloten dat er nieuwe milieuregels moeten komen over windturbines, die steeds groter en hoger worden. Die regels zullen pas in het najaar gemaakt worden.

“Desondanks wordt in Gorinchem onverkort doorgewerkt aan de plannenmakerij voor windturbines op Avelingen, die negatieve milieueffecten kunnen hebben voor de leefbaarheid van Schelluinen, maar waarvan we niet weten of, en in welke mate de effecten negatief zullen zijn omdat de milieunormen nog niet vastgesteld zijn”, aldus het CDA.

De partij vindt het geen goed idee dat de gemeente Molenlanden via de plannenmakerij van de RES Alblasserwaard mede verantwoordelijk is voor de voorbereidingen van windmolens in Avelingen.