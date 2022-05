Arkels wijnfestival op zaterdag 28 mei

ARKEL • Op zaterdag 28 mei vindt van 14.00 tot 19.00 weer het wijnfestival in Arkel plaats, georganiseerd door Wijnhandel van Ouwerkerk.

Van Ouwerkerk wil inwoners van Arkel en omstreken de gelegenheid bieden om op een ontspannen manier hun favoriete zomerwijnen te selecteren. Kaarten zijn te bestellen via www.wijnhandelvanouwerkerk.nl.

Op het festival worden ruim 35 wijnen per glas geschonken. Deze wijnen zijn te koop zijn met zogeheten ‘kurken’ die bezoekers kunnen aanschaffen. Naast de wijnen wordt ook aan de lekkere trek gedacht door: Slagerij Molenaar uit Lexmond, Eetcetera uit Arkel en Alexanderhoeve Kaas uit Gorinchem. De muzikale omijsting is in handen van de ‘Aimabele Schoften’ met hun ‘wijncabaret’,