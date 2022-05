Openbare politieke avond SGP Molenlanden

NIEUW-LEKKERLAND • De plaatselijke kiesvereniging van de SGP organiseert op dinsdag 10 mei een openbare politieke avond, met als sprekers Bas de Groot, SGP-raadslid gemeente Molenlanden, en Corné Egas, fractievoorzitter en SGP-raadslid gemeente Molenlanden. De bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal van ’t Waellant aan de Ooievaar 150 te Nieuw-Lekkerland.

Om 19.30 uur begint eerst de jaarlijkse ledenvergadering met het huishoudelijk deel, die dus alleen toegankelijk is voor leden. Om 20.30 uur start het openbare gedeelte, dat voor iedereen toegankelijk is.

Het SGP bestuur van PKV Nieuw-Lekkerland wil alle inwoners van Molenlanden graag informeren over belangrijke, actuele verkiezings- en coalitie thema’s. Bas de Groot spreekt die avond over het thema ‘Woningbouw in Molenlanden: Wat, Waar en Hoe?’ en Corné Egas houdt een terugblik op de coalitievorming Molenlanden, waarin DoeMee Molenlanden, SGP en VVD het gemeentebestuur vormen. Er is koffie en iedereen is welkom.