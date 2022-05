‘Onveiligheid rondom Het Tweespan in Schelluinen valt eigenlijk wel mee’

SCHELLUINEN • Het valt eigenlijk wel mee met de onveilige verkeerssituatie rondom OBS Het Tweespan aan de Doornkampstraat in Schelluinen.

Dat meldt het gemeentebestuur in een reactie op vragen hierover van de ChristenUnie in Molenlanden.

Doordat auto’s in de smalle Doornkampstraat, een eenrichtingsweg met parkeerverbod, kort parkeren om hun kinderen in de school te brengen of op te halen, ontstaan er onveilige situaties en overlast voor omwonenden. Dat meldde de partij enkele weken geleden. Daarbij vroeg de ChristenUnie om een oplossing.

Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft echter navraag gedaan en daaruit zou naar voren gekomen zijn dat er geen klachten of zorgen bekend zijn bij de schoolleiding. Vanuit de leerkrachten wordt de verkeerssituatie gemonitord bij de start en sluiting van de schooldag.

“Er is één uitzondering voor wat betreft een omwonende uit de Doornkampstraat, die ontevreden is met de situatie”, meldt het gemeentebestuur verder. Met deze omwonende zijn afspraken gemaakt door de schoolleiding en ook vanuit de gemeente zijn diverse gesprekken met deze persoon gevoerd.

“Tot op heden heeft de omwonende geen gebruik gemaakt van deze afspraken. Er is derhalve geen reden om andere middelen in te zetten.”

Conclusie is dat de gemeente het eigenlijk wel mee vindt vallen met de onveiligheid rondom Het Tweespan en dat er geen extra maatregelen worden genomen.