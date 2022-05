Kinderburgemeester opent zwemseizoen in De Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Kinderburgemeester Fedde Linneweever van de gemeente Molenlanden heeft zaterdag 30 april, samen met een aantal klasgenoten, het zwembadseizoen 2022 geopend in zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers.

Fedde is een trouwe bezoeker aan het zwembad in zijn woonplaats. In zijn speech moedigde hij alle kinderen van Groot-Ammers aan om te komen zwemmen. Voorafgaand aan de vrolijke opening heeft het bestuur van de Vrienden van de Dompelaar alle vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Het zwembad heeft er nog nooit zo mooi bij gelegen, vond de voorzitter.