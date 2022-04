Presentatie over de ‘Week van de Duurzaamheid’ in Molenlanden’

NOORDELOOS/MOLENLANDEN • De gemeente en Stichting Duurzaam Molenlanden organiseren van 17 tot 24 september de ‘Week van de Duurzaamheid’ waarin initiatieven en voorbeelden van duurzaamheid gepresenteerd worden. Op maandag 16 mei om 19:30 uur is een informatiebijeenkomst in het Noorderhuis in Noordeloos waarin meer wordt verteld over de week.

Minder plastic afval, meer groen en minder tegels, duurzamer wonen en werken en duurzaam vervoer: tal van voorbeelden voor een duurzame leefomgeving. Welke keuzes kunnen we zelf maken? En wat doen we al als inwoners, bedrijven en organisaties met elkaar in de kernen? Om hierover uitleg te geven verzorgden de gemeente en Stichting Duurzaam Molenlanden de ‘Week van de Duurzaamheid’, waarin de initiatieven en voorbeelden getoond worden.

In september staat Molenlanden dus een week lang in het teken van duurzaamheid. Dit idee is ontstaan in Giessenburg, waar in 2019 een Duurzaamheidsweek georganiseerd werd door de werkgroep Duurzaam Giessenburg. Inwoners, scholen, sportverenigingen, winkeliers en andere organisaties in Giessenburg deden hieraan mee.

Wethouder Duurzaamheid Teunis Jacob Slob: “Vele mooie initiatieven en acties rondom duurzaamheid zijn toen opgezet en met elkaar gedeeld. En dit willen de gemeente en Stichting Duurzaam Molenlanden nu in heel Molenlanden doen. Iedere kern kan aan deze Duurzaamheidsweek meedoen en hiervoor zelf allerlei activiteiten organiseren. Zo inspireren we elkaar en maken we met elkaar het verschil voor een duurzame toekomst van Molenlanden.”

Wie met de eigen kern meewil doen aan deze ‘Week van de Duurzaamheid’ in september en te weten wil komen hoe dit met elkaar gedaan kan worden en wie benieuwd is naar welke acties en initiatieven in Giessenburg zijn bedacht, kan op maandagavond 16 mei om 19:30 uur naar het Noorderhuis in Noordeloos komen. Om inspiratie op te doen en ideeën met elkaar uit te wisselen. Ook is een aantal deelnemers uit Giessenburg aanwezig die vertellen over hun initiatief en actie.

De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Molenlanden in samenwerking met Stichting Duurzaam Molenlanden. Meer informatie over het programma volgt vanaf 2 mei. Aanmelden kan op www.duurzaammolenlanden.nl.