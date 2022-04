Aanpak eikenprocessierups in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

REGIO • De eikenprocessierups kruipt weer over de eiken, ook langs de polderwegen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Als wegbeheerder in deze regio bestrijdt Waterschap Rivierenland de rups, omdat mensen er ziek van kunnen worden.

De rups heeft onzichtbaar kleine brandharen. Bij aanraking kunnen die leiden tot hevige jeuk op de huid, ontstoken ogen, irritatie aan de luchtwegen, duizeligheid en koorts. Vanaf mei komen de rupsen uit hun eitjes. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts in een groep (processie) op zoek naar eten.

Waterschap Rivierenland bestrijdt de eikenprocessierups eerst door te spuiten met een biologisch bacteriepreparaat (preventief). Om onnodige schade aan natuur en biodiversiteit te vermijden, wordt vooraf gecontroleerd op beschermde vlindersoorten. Vanaf half juni wordt de rups, waar nodig, weggezogen (curatief).

Komende week start het waterschap met het bespuiten van eiken in het gebied. Op drukke wegen gebeurt dit veelal ’s nachts, om overlast voor het verkeer te beperken. Enige geluidshinder van enkele minuten per boom is mogelijk.