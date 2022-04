Het verlossende woord klinkt op Koningsdag: de Gondelvaart gaat door

GIESSEN-OUDEKERK • De Gondelvaart 2022 gaat door, zo heeft de voorzitter van de Giessen-Oudekerkse Oranjevereniging op Koningsdag bekendgemaakt.

Dat was vanwege het aantal aanmeldingen nog even spannend, maar de verlichte vloot is inmiddels groot genoeg om de knoop definitief door te hakken.

De Gondelvaart wordt gehouden op zaterdag 10 september.