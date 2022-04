Burgemeester Segers op bezoek bij 100-jarige in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Burgemeester Theo Segers heeft op maandagochtend 25 april een bezoek gebracht aan mevrouw Oosterbeek in Nieuwpoort.

Zij was die dag jarig en werd 100 jaar. Mevrouw Oosterbeek-Braadwijk is geboren en getogen in Nieuwpoort en heeft bijna 60 jaar in Papendrecht gewoond.