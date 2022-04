Van Hoorne Entertainment maakt kans op een Musical Award

MOLENAARSGRAAF • Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf gaat een paar spannende dagen tegemoet, hun familievoorstelling Belle en het Beest De Musical maakt namelijk kans op een Musical Award.

Op donderdag 28 april zal er tijdens het Musical Award Gala bekend worden gemaakt wie deze prijs zal winnen. Na twee spannende stemrondes stond Belle en het Beest bij de laatste tussenstand op nummer één, maar het zal nog tot het eind toe spannend blijven.

Het is dit jaar voor het eerst dat er een Musical Award is voor familiemusicals. Dit is een publieksprijs, waarbij het aantal stemmen bepaalt wie deze prijs wint. Het Nederlandse publiek heeft al twee stemrondes kunnen stemmen op hun favoriet, maar ook tijdens de live uitzending is het mogelijk te stemmen door te sms’en of te bellen.

“Het winnen van deze Musical Award zou een kroon zijn op 20 jaar hard werken van al onze mensen. We behoren al jaren tot de top als het gaat om familievoorstellingen. Zo trekken we als bedrijf jaarlijks meer dan 400.000 mensen naar de Nederlandse theaters. Als je dan ook nog een keer verkozen wordt tot de beste, kan je niet anders dan apetrots zijn. We gaan ervoor om de Musical Award te winnen en we hopen dat er tijdens de uitzending zoveel mogelijk mensen op ons stemmen”, aldus Michael van Hoorne, CEO van Van Hoorne Entertainment.

Het Musical Award Gala wordt op donderdag 28 april om 20.30 uur live uitgezonden op NPO 1. Belle en het Beest De Musical is nog tot en met juli 2022 te zien in de Nederlandse theaters.