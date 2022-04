Kerk in Langerak opent deuren voor maandelijkse activiteiten

LANGERAK • Op vrijdag 22 april 2022 organiseert Open Kerk vanaf 14.00 uur voor de tweede keer een gezellige middag voor jong en oud in de Koningskerk in Langerak.

Bezoekers zijn welkom in de Koningskerk voor een praatje met een lekkere bak koffie of thee, leuke gezelschapspellen of een leuke creatieve activiteit voor jong en oud. Vanaf 16.00 uur kan men ook terecht voor kleine onderhoudsklusjes aan de fiets. Daarnaast kan men om 16.00 uur mee met een gezamenlijke wandeling door Langerak en de nabije omgeving.

Er is voor alle leeftijdsgroepen van alles te doen op vrijdagmiddag. De middag start om 14.00 uur en zal afgesloten worden met een maaltijd om 18.00 uur. Iedereen kan gezellig binnenlopen en zich vrij voelen om kosteloos aan te sluiten bij de activiteiten van Open Kerk. De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers van Gereformeerde Kerk Langerak samen met buurtbewoners.

Open voor inloop

Naast de maandelijkse activiteiten in de Koningskerk is het gebouw ook meerdere keren per week geopend voor koffie of thee met een praatje en is een mogelijkheid tot gebed. De inloopmomenten zijn op maandagochtend, dinsdagochtend, en woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur en op dinsdagavond en woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.