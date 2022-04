Heb jij goede zelfkennis?

Zowel in het professionele als het sociale leven is het zeer waardevol om te weten waar jouw krachten en zwaktes liggen. Heb jij wel eens een online persoonlijkheidstest gedaan? Hiermee kun jij erachter komen welke van de ‘Big Five’ persoonlijkheidseigenschappen, afkomstig uit de Big Five persoonlijkheidstheorie, jij het meeste bezit.

Hieronder lees je wat deze eigenschappen precies betekenen.

1. Openheid

Mensen die deze eigenschap bezitten zijn niet bang om nieuwe dingen te proberen. Ze zijn nieuwgierig en willen graag nieuwe dingen proberen. Ze hebben interesse in veel verschillende dingen en zijn deinzen niet terug voor het maken van een moeilijke beslissing. Ook hoeven mensen met bij wie deze karaktereigenschap sterk ontwikkeld is niet altijd te weten waar ze aan toe zijn. Ze hebben over het algemeen een rijke fantasie en zijn niet bang voor veranderingen.

2. Gewetensvolheid

Mensen met een sterk ontwikkelde gewetensvolheid zijn over het algemeen goed gestructureerd en georganiseerd; ze hebben hun zaakjes goed op orde. Vaak zal je gewetensvolle mensen in het professionele leven dan ook in administratieve of wetenschappelijke functies vinden. Gewetensvolle mensen zijn vaak zeer betrouwbaar en zullen aandachtig naar je luisteren wanneer je hen ontmoet. Mensen met een minder ontwikkelde gewetensvolheid hebben vaak moeite met plannen en schema’s en zijn sneller geneigd dingen uit te stellen.

3. Extraversie

Extraverte mensen kunnen goed tegen de aanwezigheid van anderen. Sterker nog, in veel gevallen functioneren zij zelfs het beste als zij onder de mensen zijn en krijgen ze daar energie van. Dit is in tegenstelling tot introverte mensen, die juist alleen moeten zijn om op te laden. Extroverte mensen zijn vaak goede praters, ook over emotionele onderwerpen. Je zal ze dan ook vaak vinden in de marketing, op verkoopposities of als publiek figuur.

4. Neuroticisme

Neuroticisme is een eigenschap die vaak wordt gezien als de tegenstelling van emotionele onbekommerdheid of stabiliteit. Neuroticisme moet echter niet verward worden met antisociaal gedrag, maar eerder gezien worden als een fysieke en emotionele reactie op stress. Mensen met sterk ontwikkeld neuroticisme kunnen namelijk niet goed met stress omgaan en kunnen daarom minder sociaal zijn en soms zelfs kampen met stemmingswisselingen en een verhoogd angstniveau. Hierdoor vinden zij het moeilijk om aan nieuwe dingen te beginnen en om impulsief te zijn.

5. Vriendelijkheid

Deze persoonlijkheidseigenschap wordt in het Engels ook wel ‘agreeableness’ genoemd. Mensen met een sterk ontwikkelde vriendelijkheid bezitten namelijk over het algemeen een grote hoeveelheid vertrouwen. Daarom kunnen zij goed delen, zich goed in anderen verplaatsen en is het ook makkelijk om met hen samen te werken. Mensen met deze persoonlijkheidseigenschap zal je aan het werk zien als vrijwilliger of op andere plekken waar zij mensen kunnen helpen, bijvoorbeeld als arts of verpleger in een ziekenhuis.

Probeer de test eens uit en kom erachter welke van deze eigenschappen jij bezit!