Gemeente Molenlanden verlengt subsidieregeling Groene daken met een jaar

MOLENLANDEN • Het college van Molenlanden verlengt subsidieregeling Groene daken met een jaar. Een bedrag van € 50.000, - is hiervoor beschikbaar gesteld. De nieuwe regeling loopt tot 1 januari 2023, en is voor woningeigenaren en huurders van woningen in de gemeente Molenlanden.

De aanleg van groene daken levert een bijdrage aan het verminderen van CO² uitstoot. Ook houden Groene daken (regen)water langer vast wat weer voordelen heeft voor de waterafvoer. Het grootste voordeel van een groen dak is dat het energie bespaart.

Zelf aan de slag

Bewoners mogen vanaf nu zelf groene daken aanleggen. In tegenstelling tot de subsidieregeling van 2021 hoeft de aanleg van het groene dak niet door een specialistisch bedrijf worden uitgevoerd. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 25,- per m² groen dak, met een maximum van € 15.000, - per aanvraag. Voor de regeling geldt wel dat het minimale dakoppervlak 5 m² bedraagt. Woningcoöperaties en Verenigingen van Eigenaren mogen ook deze regeling aanvragen.

In 2021 deden 60 particulieren een beroep op de subsidieregeling Groene Daken. In de gemeente Molenlanden is er 1300 m² aan groene daken gerealiseerd. Wethouder Slob: “We waarderen het enorm dat inwoners een groen dak aanleggen. Ook in onze groene gemeente kan de biodiversiteit een handje geholpen worden.’’

Meer informatie over de regeling en hoe de subsidie kan worden aangevraagd is te vinden op www.molenlanden.nl/subsidieregeling-groene-daken.