Onbegrip over ‘no go’ Doe Mee! voor tweede confessionele partij in college Molenlanden

MOLENLANDEN • DoeMee! wil geen tweede confessionele partij in het nieuw te vormen college van de gemeente Molenlanden. Dat zorgde maandagavond in de raad voor gefronste wenkbrauwen.

Ruud den Haak (DoeMee!) en Jan Lock (SGP) gaan de formatiebesprekingen tussen DoeMee!, SGP en VVD leiden. De intentie is er om er gedrieën uit te komen, maar de formateurs hebben nog wel een vlekje weg te werken. Want de ‘no go’ van DoeMee! ten aanzien van een tweede confessionele partij in het college is niet in goede aarde gevallen.

Comfort

Harry Stam (CU) gooide als eerste de knuppel in het hoenderhok. “Gezien de verkiezingsuitslag zou een tweede confessionele partij logisch zijn.”

“Er is al een ruime confessionele meerderheid in de raad. Voor ons is daarom een tweede niet-confessionele partij in het college logisch. Dan hebben we meer comfort, ook richting onze achterban.”

Argumentatie niet sterk

Die uitleg gooide nog wat extra olie op het vuur, zeker ook bij de SGP. Corné Egas: “Die derde collegepartner blijft in de lucht hangen. Als SGP hebben wij net zo goed comfort nodig. Tijdens de informatieronde hebben we geen blokkade gelegd, maar we hebben wel onze voorkeur voor een tweede confessionele partij. En die voorkeur wordt sterker door de uitspraken van DoeMee! over het comfort. We gaan serieus de besprekingen in, maar dit houden we wel in ons achterhoofd. Want vooral de argumentatie eronder is niet erg sterk. De confessionele meerderheid in de raad valt namelijk niet te negeren.”

Machtspolitiek

In tweede termijn haakte ook Jan Arie Koorevaar (CDA) in op het comfort. “Hoe ziet dat er dan precies uit? Voor ons is twee confessionele partijen ook comfort. Ik vind de duiding die DoeMee! geeft geen recht doen aan de kiezers die op het CDA hebben gestemd. Het lijkt een beetje op keiharde machtspolitiek. Is de verruiming van de openingstijden op zondag dan het kroonjuweel van DoeMee?”

Afspraken

DoeMee! verwacht er met de SGP wel uit te zullen komen. “Er zijn grote verschillen op de immateriële onderwerpen, daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Maar ik vertrouw erop hierover heldere afspraken te kunnen maken met de SGP”, aldus Buddingh’.

Lijden

Het CDA had voor zichzelf een rol als derde collegepartij zien weggelegd. “Maar we gaan nu actief oppositie voeren. En komen DoeMee!, SGP en VVD er niet uit, dan zien we wel weer verder. We zullen ons constructief blijven opstellen.” En over het uitsluiten van een tweede confessionele partij in het college zei Koorevaar: “DoeMee! lijdt het meest door het lijden dat men vreest.”

Bram Visser (VVD) begreep de kritiek wel. “Maar er is een beroep ons ons gedaan en dan kunnen andere partijen op ons rekenen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid.”

“We snappen de uitkomst”, zei Ferry van der Koelen (Progressief Molenlanden), “maar het had ook anders kunnen zijn. Wellicht de volgende keer, als we twee of drie zetels hebben.”

Te zwaar aangezet

Volgens Buddingh’ werd het allemaal wat te zwaar aangezet. “Met Arco Bikker als eerste wethouderskandidaat brengen wij ook christelijke waarden in in het college. En punten als het afschaffen van het ambtsgebed en het vloekverbod zullen wij niet inbrengen, hoewel ze binnen de fractie van DoeMee! best wel zwaar wegen. Maar we respecteren in dezen de raadsmeerderheid, daar willen we dus wel degelijk rekening mee houden.”

Wanneer de formatie rond moet zijn, kwam maandagavond niet expliciet aan de orde. Maar de VVD wil haast maken. Visser: “Wat ons betreft zijn we er voor 1 mei uit met elkaar.”

