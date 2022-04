Voetveer tussen Groot-Ammers en Ammerstol gaat weer in de vaart

GROOT-AMMERS • Vanaf maandag 18 april, Tweede Paasdag, start voetveer Af en Toe tussen Groot-Ammers en Ammerstol weer met het vaarseizoen.

Er wordt gevaren tussen 11.00 en 17.00 uur. Men kan te voet en met de fiets oversteken. Reserveren is niet nodig, contant betalen wel. Ook kan men als vriend koffie drinken of een boek zoeken in de minibibliotheek.