Wil jij weten wat de nieuwste modetrends voor dit najaar zijn? Ook dit najaar zijn er weer diverse gave modetrends die zeker niet in jouw kast mogen ontbreken.

Denk bijvoorbeeld aan een classy overhemdjurk zoals de overhemdjurken van het merk K Design. Wij zochten uit wat de gaafste modetrends voor dit najaar zijn en hebben ze voor je op een rijtje gezet. Lees snel verder en ontdek welke modetrends wij voor je in petto hebben.



Leren broek

Leer is helemaal in en zal je overal terugzien dit najaar. Denk aan leren jassen, tassen, schoenen en dus ook broeken. Vooral de leren gekleurde broek mag niet in jouw kast ontbreken. Ga voor een stoer exemplaar van Fifth House of kijk eens online waar je nog meer gave leren broeken kunt vinden.



Overhemdjurk

De overhemdjurk is eigenlijk afgeleid van de mannenblouse, maar is nu een ware klassieker die een mooie plaats in je kledingkast verdient. De overhemdjurk is helemaal on trend dit seizoen. Je kunt hem in diverse soorten en maten vinden en eindeloos combineren. Doe er een gave riem boven en combineer hem met stoere laarsjes of ga voor een chique look met elegante enkellaarzen.



Lange laarzen

Ook lange laarzen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Je kunt ze ideaal combineren met een mooi jurkje, een skinny jeans of shorts met een glimmende zwarte panty eronder. Ga voor lange zwarte suède laarzen voor een chique look of kies voor stoere leren laarzen om je outfit meer edgy te maken.



Cowboy en cowgirl

Een andere leuke trend is de cowboy en cowgirl trend. Deze trend herken je aan stoere cowboylaarzen, cowboyhoeden, franjes en veel stoffen met suède. Je kunt voor de gehele cowboy of cowgirl look gaan, maar er ook voor kiezen om enkele elementen van deze trend terug te laten komen in jouw outfit. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van stoere cowboy boots met een chique jurkje.



Parels

Parels zullen dit najaar veel gezien worden. Denk bijvoorbeeld aan mooie haarspeldjes met parels, outfits in parelmoer kleur, parelkettingen, enzovoort. Combineer een trui in parelmoer kleur met een mooie parelketting en gouden oorbellen met pareltjes eraan en doe hier een stijlvolle witte flared jeans van rib stof onder. Zo maak je jouw parellook helemaal compleet. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om de parels wat subtieler aan te brengen in jouw look.



In welke trend zie jij jezelf al lopen?