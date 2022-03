Pop-up terras Molenlanden gaat weer van start

MOLENLANDEN • Het pop-up terras van Stichting Welzijn Molenlanden gaat weer van start. Het terras is een laagdrempelige inloopvoorziening voor inwoners. Vanaf 8 april is het terras weer te vinden in de verschillende kernen van gemeente Molenlanden.

Inwoners kunnen naar het terras komen met vragen over onder andere welzijn, jongeren, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Daarnaast schuiven geregeld gasten aan om inwoners te ontmoeten. Denk aan de wethouders, wijkagenten, beleidsmedewerkers en verbinders. “We gaan met het pop-up terras langs diverse kernen zodat inwoners dichtbij huis terechtkunnen met hun vragen. Door hen actief op te zoeken, hopen we ontmoeting te stimuleren en te kunnen helpen waar mogelijk”, aldus welzijnswerker Claudia Straathof van Stichting Welzijn Molenlanden.

Het pop-up terras is op vrijdag 8 april van 10.00 tot 12.00 op de weekmarkt in Arkel, op 20 april van 10.00 tot 12.00 bij cafetaria het Vogelhuisje in Bleskensgraaf, op 24 mei van 14.00 tot 16.00 uur bij de Jumbo in Molenaarsgraaf, op 31 mei van 10.00 tot 12.00 bij de Albert Heijn (parkeerplaats) in Nieuw-Lekkerland, op 9 juni van 14.00 tot 16.00 bij de Albert Heijn in Giessenburg, 21 juni van 14.00 tot 16.00 naast de Coop in Groot-Ammers, 5 juli van 10.00 tot 12.00 op de weekmarkt, Dirk IV plein in Hoornaar, 2 september van 13.00 tot 15.00 aan de Commanderijstraat in Schelluinen, op 13 september van 10.00 tot 12.00 op de weekmarkt (bij NH kerk) in Noordeloos en op 26 september van 10.00 tot 12.00 voor de Vijverhof in Nieuwpoort.