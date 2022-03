Vertraging voor moestuinonderzoek naar PFOA en GenX

MOLENLANDEN/PAPENDRECHT • Het moestuinonderzoek naar vervuiling met chemische stoffen PFOA en GenX loopt enkele maanden vertraging op.

Dat meldt de gemeente Molenlanden in een informatiebrief. De gemeente betreurt de vertraging, omdat beloofd was aan moestuinders dat bij de start van het nieuwe seizoen bekend zou zijn of het veilig is om groenten te telen in hun tuinen.

Bemonstering

Inmiddels is de bemonstering van gewassen bij 19 moestuinen in Dordrecht, Sliedrecht, Molenlanden en Papendrecht en twee referentietuinen in de Hoeksche waard afgerond. De monsters worden geanalyseerd door Wageningen Food en Safety Research (WFSR). Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal de analyseresultaten in een berekeningsmodel plaatsen en omzetten naar een conclusie over blootstelling aan de gevaarlijke stoffen.

Dit rapport wordt door GGD, RIVM, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en de gemeenten voorzien van een voor inwoners leesbare handleiding over eventuele (indien aangetoond) risico’s van het eten van groenten en fruit uit de onderzochte moestuinen.

Afwijkende metingen

Door de grote hoeveelheid monsters en analyses, problemen met de opstart van nieuwe apparatuur en de constatering van niet verklaarbare, afwijkende gehalten in de laatste 120 (van de 750) monsters, moest de analyse van deze laatste 120 monsters opnieuw gedaan worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat het proces vertraging heeft opgelopen.

De verwachting is dat het RIVM-rapport begin/half juni 2022 gereed is. “Wij zien dit als tegenslag nu in januari 2022 gecommuniceerd is, dat moestuineigenaren voor het moestuinseizoen uitsluitsel zouden krijgen”, aldus het gemeentebestuur van Molenlanden.

Baanbrekend

Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de toegepaste nieuwe technieken uitzonderlijk en baanbrekend zijn. Door het gebruik van de nieuwste apparatuur is de verwachting dat straks tot zeer nauwkeurige resultaten kan worden gekomen. Deze nieuwe technieken gaan helaas gepaard met kinderziektes. Inmiddels zijn de vertegenwoordigers van de betrokken moestuinen geïnformeerd over de vertraging.

Ook wordt er onderzoek gedaan naar de hoeveelheid PFOA en GenX in de grond en het water. De bemonstering heeft in februari en maart door onderzoeksbureau Tritium plaatsgevonden en wordt door een regulier bodemlaboratorium geanalyseerd.