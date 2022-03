Stille Week in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Tijdens de Stille Week worden er van maandag 11 tot en met donderdag 14 april in Nieuw-Lekkerland weer vier bijeenkomsten georganiseerd in verschillende kerken met als thema: ‘Hij liet Zijn stem niet horen’.

Iedere avond is er een meditatie en zingen en bidden de bezoekers met elkaar. Maandag 11 april in de Rehobothkerk, dinsdag 12 april in de Maranathakerk, woensdag 13 april in de Ontmoetingskerk en donderdag 14 april in Dorpskerk aan de Lekdijk. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen. Er kan ook online meegeluisterd worden via de websites van de kerken. De Stille Week wordt gehouden in de aanloop naar Pasen op zondag 17 en maandag 18 april.