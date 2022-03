Museumweek in de Koperen Knop in Hardinxveld

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Van 4 tot en met 9 april staat Museum De Koperen Knop in het teken van de Nationale Museumweek 2022. Iedereen heeft die week gratis toegang. En kinderen zijn in deze week in het bijzonder welkom.

Zij kunnen teksten bedenken als een echte museumconservator of zelfs museuminspecteur worden en onderzoeken of het museum wel voldoende kids-proof is. Uiteraard zijn hier prijzen mee te winnen.

In de museumweek vindt er een wisseling van exposities plaats. Alle bezoekers kunnen dan op gepaste afstand hiervan kennisnemen. Het gaat hier om het voorbereiden en het inrichten van de kunstexpositie ‘Harm Kuipers 1943-2020’. In het voorhuis van het museum vinden restauratiewerkzaamheden plaats aan de haardschouw. Ook dat is leuk om op een filmpje te komen bekijken.

De jeugd kan in De Koperen Knop museuminspecteur te worden. Meld je aan op: www.museumkids.nl. Ook kunnen zij de app downloaden of informatie en een button ophalen in het museum. Let bij het bezoek aan De Koperen Knop goed op en vul de bij dit project behorende vragen in. Doe er ook een foto bij, bijvoorbeeld een selfie in het museum. Tenslotte geven de kinderen het museum een rapportcijfer en daarmee maken ze kans op leuke landelijke prijzen.

In een museum is allerlei informatie te vinden over wat er te zien is. Dat staat vaak beschreven op speciale tekstbordjes. Bij schilderijen bijvoorbeeld, staat wat de titel is, wie het werk heeft geschilderd, in welk jaar dat was, enzovoort. En ook bij antieke voorwerpen in het museum zijn vaak van die bordjes aangebracht. Een nieuwe kidsactiviteit in het museum is het maken van een tekstbordje bij hiervoor geselecteerde objecten. Daarmee doe je alsof je zelf museumconservator bent. In het museum zijn speciale werkbladen verkrijgbaar. De voorwerpen zijn te vinden in de vaste collectie in het voorhuis. Voor het invullen van de werkbladen krijg je een gratis museumpotloodje en als je het formulier inlevert ook nog een polsbandje, terwijl je daarnaast meedingt naar een leuke prijs.

Ook zijn er speurtochten met gratis potloodje voor de kids door het voorhuis van het museum, bedoeld voor verschillende leeftijden. Museum De Koperen Knop (Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam) is open; dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur. Voor informatie: www.koperenknop.nl. Het museum is gevestigd in een grote monumentale boerderij, met een vaste inrichting en er zijn diverse bijgebouwen, een grote museumtuin, een royale ontvangstruimte en een museumcafé met terras. Groepsbezoek en het gebruik van het museum als vergaderlocatie of cursusruimte kan ook op andere tijden.