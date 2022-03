Noordeloos sluit aan bij de landelijke kindermuziekweek

NOORDELOOS • Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 april willen ze in Noordeloos de kinderen van nul tot twaalf jaar laten genieten van het maken van muziek en het luisteren naar muziek.

In het Noorderhuis wordt een programma aangeboden. Op maandag 4 april is er vanaf 08.30 tot 14.00 uur Drumtastic, verzorgd door Giga Molenlanden. ‘s Avonds van 19.00 tot 20.00 uur is er een djembé workshop.

Op dinsdag 5 april is er van 10.30 tot 11.30 uur Muziek op Schoot. Vanaf 13.15 uur is er een Kindermuziek quiz van Jong Molenlanden. Om 19.00 uur is er een slagwerkers workshop van Volharding en Kids plus.

Op woensdag 6 april is er van 10.00 tot 12.00 uur een combinatie Dorpskamer/Bieb/Kinderen en ‘s avonds is er dan van 19.00 tot 20.00 uur Linedance.

Op donderdag 7 april zijn er de gehele dag peuter/kinderdans activiteiten van Giga Molenlanden. ‘s Avonds staan Boezemboys/jongens vanaf 19.00 uur op het programma.

Op vrijdag 8 april is er om 14.00 uur Rapper via de Bieb en in de avond van 19.00 tot 22.00 uur een kinderdisco met dj Maarten Brouwer.

Opgeven kan bij René Heijboer via rene@dorpshuisnoordeloos.nl.