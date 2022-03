Ameide en Tienhoven nog schoner dankzij 40 vrijwilligers

AMEIDE/TIENHOVEN • Ook in Ameide en Tienhoven aan de Lek is dit jaar meegedaan met de Nationale Opschoondag, die afgelopen zaterdag gehouden werd.

Zo’n veertig mensen, van kinderen tot senioren, melden zich tegen tienen bij de fruitschuur van Verheij aan de Prinsengracht. Daarna waaierden ze uit over de twee Lekdorpen. Reinigingsdienst Waardlanden had voor de nodige zakken en grijpers gezorgd.

In Ameide en Tienhoven bestaat sinds enige tijd een club van regelmatige zwerfvuilverzamelaars: de Lekprikkers. Toch was deze extra actie wel zinnig. Veel klein spul werd opgeruimd: peuken, stukjes plastic, piepschuim enzovoort. De prikkers willen ook een signaal afgeven naar de bewoners toe: zwerfafval hoort niet op straat en in het groen. En zeker niet aan de Lekoevers waar het bij hoog water meegevoerd wordt en zich bij de plastic soep in de oceanen voegt.