Wekelijkse gebedsbijeenkomst in Nieuwpoort voor Oekraïne

NIEUWPOORT • In de Nederlands Hervormde kerk aan de Binnenhaven in Nieuwpoort wordt elke woensdagavond vanaf 20.00 uur een wekelijkse gebedsbijeenkomst gehouden voor de situatie in Oekraïne.

Iedereen is welkom om dit half uurtje aan te schuiven en zelf mee te bidden, hardop of in de stilte van het eigen hart. Er wordt ook gezongen.