Heel De Poort bakt op zaterdag 26 maart in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • In Nieuwpoort wordt op zaterdag 26 maart Heel De Poort bakt gehouden. Marjolein van Till van De Bakplaats uit Ameide komt naar Nieuwpoort om te jureren.

Heel De Poort bakt wordt gehouden om op een creatieve manier na covid weer leuke dingen met elkaar te doen. Iedereen mag taarten en cupcakes bakken. “Je geeft ze weg om uit te delen aan de inwoners van Nieuwpoort en je krijgt er een deskundige jury beoordeling voor”, legt Wilma de Moel uit. “Natuurlijk krijgt de meesterbakker een passende beloning. Beetje strijd mag er zijn.”

In de line up van de jury doet Marjolein van De Bakplaats uit Ameide mee. Zij was in seizoen 2017 finalist bij het bekende tv-programma Heel Holland bakt.

De organisatie is vanuit de Kerk van Nieuwpoort. Wilma: “We nodigen bewust iedereen uit om mee te doen, want het gaat hier om met elkaar en voor elkaar het deeg te kneden.”

Wie mee wil doen, mag een taart bakken of cupcakes maken en die op zaterdag 26 maart tussen 13.00 en 14.00 uur inleveren in het Hervormd Centrum aan de Binnenhaven 19a in Nieuwpoort. Als je meedoet, dan geef je ook je baksel weg om uit te delen. Vanaf 14.00 uur buigt een deskundige jury zich over de inzendingen en je krijgt een uitgebreid juryrapport van je baksel.

Jeugd tot en met 15 jaar mogen in plaats van een taart ook 6 stuks cupcakes inleveren. Een taart heeft een doorsnee van maximaal 24 cm. en een hoogte van maximaal 10 cm.

Na afloop van de jurering gaat men in Nieuwpoort rond om de taartpunten en cupcakes in verschillende samenstellingen uit te delen. Wilma: “Weet je iemand, die beslist een doosje taart verdient? Laat het ons weten.”

Aanmelden kan tot en met donderdag 24 maart via: heeldepoortbakt@gmail.com. Voor meer informatie: Rebekka Romijn via 06-11816200 of Wilma de Moel via 06-12593581.