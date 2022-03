Proefvaart Waterbus tussen Kinderdijk en Nieuwpoort

KINDERDIJK/NIEUWPOORT • Vrijdag 11 maart om 16.00 zal de waterbus zijn eerste maar voorlopig enige tocht naar Nieuwpoort maken. “De waterbus is een mooie kans voor onze gemeente”, vindt de CDA-Jongerenafdeling van Molenlanden.

Met de fiets midden in Rotterdam Openbaar vervoer over de Lek biedt studenten de mogelijkheid om met de fiets midden in Rotterdam te komen, toeristen kunnen vanuit Rotterdam en Dordrecht een bezoek brengen aan de stad Nieuwpoort, het kan de Lekdijk ontlasten en het brengt voor veel ondernemers nieuwe kansen met zich mee.

Tijdens deze eerste proefvaart overhandigen de CDA-jongeren aan Meindert Stolk, gedeputeerde van provincie Zuid-Holland, en een vertegenwoordiger van de gemeente Molenlanden een voorstel om te gaan onderzoeken of het haalbaar is om in de toekomst de waterbus naar Nieuwpoort te laten varen.

De waterbus doet onderweg van Kinderdijk naar Nieuwpoort een paar haltes aan. Wie mee wil varen, kan zich aanmelden via cdajongerenmolenlanden@outlook.com.