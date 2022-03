Met Huis3 helpt heel Hardinxveld het KWF

HARDINXVELD-GIESSENDAM • In Hardinxveld-Giessendam wordt van 24 juni tot en met 1 juli Huis3 gehouden, een soort Glazen Huis-actie waarbij verschillende activiteiten georganiseerd worden en diverse uitdagingen aangegaan worden voor KWF.

Huis3 wordt georganiseerd door Ben, Esther en Marien, die twee jaar geleden een halve marathon liepen voor hetzelfde goede doel. Nu gaan zij het grootser aanpakken. Met de actie Huis3 = ‘Heel Hardinxveld Helpt’, willen zij heel veel geld ophalen voor kankeronderzoek. En dat is heel hard nodig, want nog steeds krijgt 1 op de 3 mensen in Nederland de diagnose kanker gesteld.

De Huis3-bewoners laten zich één week opsluiten in Huis3. In Huis3 zullen permanent 3 mensen verblijven. Er kunnen van de naam Huis3 met de letter H en het cijfer 3 verschillende slogans gemaakt worden. Onze eerste slogan is “Heel Hardinxveld Helpt”. De activiteiten die zij vanuit Huis3 gaan organiseren, proberen wij te benaderen met de 3 H’s. Denk bijvoorbeeld aan “Heel Hardinxveld Holt” of “Heel Hardinxveld Hapt” of “Heel Hardinxveld Handelt”.

Behalve Ben, Esther en Marien bestaat de groep ook nog uit Mark en Ilona. Zij laten zich in een houten keet opsluiten, die geplaatst zal worden op de parkeerplaats naast het terrein van korfbalvereniging HKC. Vanuit Huis3 zullen zij verschillende activiteiten organiseren en diverse uitdagingen aangaan. Zij willen met de slogan “Heel Hardinxveld Helpt”, heel Hardinxveld-Giessendam (en omstreken) in beweging krijgen om zoveel mogelijk geld op te halen voor het KWF. Uiteraard is er niks mis, als dit zich als een olievlek verspreidt en het uiteindelijk “Heel Holland Helpt” wordt.

Naast deze ene week in 2022 staan er tal van activiteiten op de spreekwoordelijke rol. Zo is er een samenwerking met de diverse Hardinxveldse (sport-)verenigingen, maar ook de (basis-)scholen zullen worden aangeschreven. Meerdere acties zijn al afgerond, een aantal zijn lopend of in voorbereiding.

Momenteel wordt er door een tweetal Huis3-wielrenteams gewerkt aan de voorbereidingen voor de beklimming van de Mont Ventoux (4 juni 2022) en de Alpe d’Huez (13 juni 2022). In de bewoordingen van Huis3: de beklimming van “Mont Ventroix” en de beklimming van de “Huez3”.

De Hardinxveldse Nieuwjaarsdijk, gecanceld door Corona, is omgedoopt naar “Mid-Summer-Dive”. Deze vindt nu plaats op 24 juni (de startdatum van Huis3) en wordt gevolgd een Apr?s-Dive-Party bij Huis3.

Op de site www.huis3.nl staat onder het item “acties” en “veilingen” een overzicht van alle gevoerde, nog lopende en komende acties. De teller staat op bijna 80.000 euro.