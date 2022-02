Meerbomen.nu oogst zaailingen voor Tiny-house project

DORDRECHT/GORINCHEM • Een grote groep vrijwilligers heeft vorige week zaailingen (kleine boompjes) uitgespit in Dordrecht. Daar moest een stukje bos wijken voor woningbouw in Amstelwijck, midden in de stad.

“Mooi dat een groot deel van de volwassen bomen kan blijven staan en dat de nieuw te bouwen huizen er omheen gepland zijn”, vond projectontwikkelaar Boris van Plegt-Vos, die voor deze gelegenheid een foodtruck had geregeld. “Een bijzondere situatie, die jammer genoeg in de plan-cyclus vaak gemist wordt.”

Deze oogstactie werd georganiseerd door Marga Witteman van Meerbomen.nu, een initiatief van Urgenda. Wilma Abspoel namens de Punt Arkel aanwezig als oogstbegeleidster zorgt ervoor dat de bomen met zo weinig mogelijk ‘kilometers in de kluit’ een plekje in de regio krijgen. Deze keer bij het Tiny-house project Klein Dalem in Gorinchem. Daar vond vrijdag 25 februari een ‘plant-event’ plaats, waar alle zaailingen, aangevuld met stekken van Vlier- en vlinderstruiken van de Punt Arkel in de grond werden gestopt – zie foto.

Bewoners Tiny-house project Klein Dalem en enkele vrijwilligers van Meerbomen.nu planten het oogstmateriaal. Zo komt het doel van Meer Bomen.nu i.s.m. Urgenda om in Nederland jaarlijks een miljoen bomen te planten voor het klimaat en meer biodiversiteit een stukje dichterbij!

Wie mee wil doen met de bomenacties, neemt contact op met Wilma Abspoel van Stichting de Punt Arkel. Meer informatie: www.MeerBomen.nu.