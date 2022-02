Computerspreekuur bij L. & N. Smitstichting in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Op donderdagmorgen 3 maart wordt een inloop computerspreekuur georganiseerd in ’t Waellant aan de Ooievaar in Nieuw-Lekkerland. De L. & N. Smit’s Stichting wil een ieder in de gelegenheid stellen om met problemen of vragen over het gebruik van I-pad, Smartphone of Laptop naar ‘t Waellant te komen.

Men kan vrijblijvend inlopen van 10.00 tot 11.30 uur. Er zijn ervaren docenten/vrijwilligers van het Seniorweb aanwezig om vragen te beantwoorden en de problemen op te lossen. Tevens kan men zich opgeven voor het volgen van computer- en fotocursussen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar. De locatie is zaal de Kleine Wael.

Voor meer informatie: L. & N. Smit’s Stichting: op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur bereikbaar via 0184-689360.