Expositie Mooi Rood en Rode Wangen Wandeling bij Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Dankzij de versoepelingen is Museum De Koperen Knop aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam weer volop in bedrijf.

Om de heropening van de tot 2 april 2022 verlengde expositie Mooi Rood te vieren, is er op 12 maart 2022 een speciale door het museum georganiseerde Rode Wangen Wandeling.

Op zaterdag 12 maart is iedereen van harte welkom in het museum. De Rode Wangen Wandeling kan die dag worden gestart tussen 11.00 en 14.00 uur. Bij de receptie van het museum krijgt men voor 7,50 euro per persoon een routebeschrijving. Ook kan de expositie Mooi Rood bezocht worden. Vervolgens gaat men op stap. Halverwege de route krijgt men een glas glühwein of een kop warme chocolademelk. Deelnemers vervolgen de wandeling en bij terugkomst in het museum kan men genieten van een heerlijke kop soep.

Inschrijven kan tijdens de openingstijden van het museum aan de balie, per telefoon via 0184-611366 of per e-mail: directiesecretariaat@koperenknop.nl. Inschrijven kan tot en met 5 maart.