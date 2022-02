CDA: ‘Goede bereikbaarheid Damen nodig voor behoud werkgelegenheid’

MOLENLANDEN/GORINCHEM • Het CDA in Molenlanden wil zich inspannen voor een betere bereikbaarheid voor Damen Shipyards in Gorinchem.

Dat heeft een CDA-delegatie vorige week toegezegd tijdens een bedrijfsbezoek aan de scheepsbouwer. Dit bezoek werd in het kader van de verkiezingen afgelegd door Wout de Jong, Kees Kortleve, Teunis-Jacob Slob en Jan Arie Koorevaar van CDA Molenlanden en Joost van der Geest en Janneke van Oversteeg van CDA Gorinchem. Zij spraken met Jan-Wim Dekker, Chief Commercial Officer bij Damen Shipyards.

Er werken wereldwijd 12.000 mensen voor Damen Shipyards, waarvan 1200 in Gorinchem. ‘Naast dat er verschillende werknemers in Molenlanden en Gorinchem wonen, komen werknemers vanwege de centrale ligging graag naar Damen’, zegt Jan-Wim Dekker, die zelf in Giessen-Oudekerk woont.

‘Maar de bereikbaarheid is echt een probleem. De onvoorspelbaarheid is een issue voor onze mensen. Kan ik mijn kind op tijd van de crèche halen als ik om 5 uur vertrek. Met de verbreding van de A27 en hopelijk ook op de A15 is er een oplossing in zicht, maar dan moeten we nog een paar jaar door de verbouwing heen’, besluit Dekker. De CDA-delegatie zegt toe, zich in te spannen voor een betere regio-bereikbaarheid.