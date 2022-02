Progressief Molenlanden presenteert verkiezingsprogramma

MOLENLANDEN • Paul Verschoor, de huidige fractievoorzitter van Progressief Molenlanden, heeft in de afgelopen week het verkiezingsprogramma van zijn partij overhandigd aan de lijsttrekker, Ferry van der Koelen.

“Dit programma maakt duidelijk dat de gemeente Molenlanden deze partij nodig heeft. Ik wens jullie een succesvolle campagne. Met dit programma heb ik daar alle vertrouwen in!”, zei hij daarbij. Na de symbolische aanrijking werd het programma direct online gezet. Progressief Molenlanden heeft dit verkiezingsprogramma ook beschikbaar gemaakt als podcast bij Spotify. Meer informatie daarover staat op de vernieuwde website.

Sociaal, sterk en groen. Dit zijn de drie kernpunten die centraal staan. Ze worden concreet uitgewerkt in het nieuwe programma. “Er zijn al genoeg mooie woorden”, aldus Van der Koelen. “Molenlanden is een prachtige gemeente, maar er zijn ook grote vraagstukken en we staan voor grote uitdagingen. Het is de hoogste tijd om stappen te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het armoedebeleid, diversiteit in woningbouw, het landschapsbeheer en de energietransitie. Maar ook de leefbaarheid in Molenlanden staat hoog op onze agenda. Wij staan klaar.”

