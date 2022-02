Van Hoorne karakters met twee programma’s op tv bij RTL 4

REGIO • In samenwerking met RTL beleven de allerkleinsten nu de vrolijkste zondagochtend met RTL 4. Een half jaar lang worden kinderen wakker met hun favoriete karakters.

Het populaire boertje en boerinnetje Fien en Teun, en het hilarische duo Titus en Fien zijn tussen 07.00 en 08.00 uur te zien op RTL 4.

Het eerste half uur zal Fien & Teun TV te zien zijn. Hier beleven het boertje en boerinnetje de leukste avonturen op hun boerderij in het dorpje Molenwaard. Samen met hun dierenvriendjes leren ze over de natuur en het leven op een boerderij. Dit maakt dat het programma niet alleen amusant is, maar ook educatief.

In het half uur daarna kunnen kinderen lachen, gieren en brullen tijdens Titus & Fien TV. Het gekke, groene duo maakt de leukste grappen.

De allereerste afleveringen van Fien & Teun TV en Titus & Fien TV waren zondag 4 februari al te zien. Het bleek nu al een groot succes. De komende tijd zal Van Hoorne Entertainment vaker te zien zijn bij RTL, zo zal CEO van het bedrijf Michael van Hoorne ook elke maand aansluiten bij Koffietijd, samen met entertainment deskundige Eline de Ruig.