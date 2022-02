Scherp lijsttrekkersdebat voorafgaand aan ‘plakdag’

VIANEN • Nadat de bijeenkomst in Lexmond (zie hiernaast) al had plaatsgevonden, werd afgelopen zaterdag de verkiezingscampagne ook officieel geopend. Op de gemeentewerf waren alle lijsttrekkers aanwezig om een uur te debatteren, waarna men aan de slag ging met het plakken van de verkiezingsposters.

Ook burgemeester Sjors Fröhlich was aanwezig en hij stipte het belang van de gemeenteraadsverkiezingen aan. “Dit is hét moment waarop we als inwoners kunnen kiezen wat het beste is voor onze gemeente. Dit is de kans om je invloed uit te oefenen op hoe de gemeente Vijfheerenlanden er de komende jaren uit komt te zien.”

Windmolens

De eerste stelling had betrekking op het plaatsen van grote windmolens binnen de gemeente. VHL Lokaal lijsttrekker Teus Meijdam liet weten dat zijn partij fel tegen het plaatsen van windmolens is. Volgens hem zijn de windmolens schadelijk voor mens en dier en is er nog volop potentie binnen de gemeente om meer huizen aan de zonne-energie te krijgen en heeft dit prioriteit. Hij werd hierin gesteund door Kees Vermaat namens de SGP.

Jaap Breur (D66) en Erik van Doorn (GroenLinks) erkenden dat er nog veel winst valt te behalen op het gebied van zonne-energie voor particulieren, maar volgens hen is het geen kwestie van kiezen. Breur: “Zelfs als alle huizen binnen de gemeente zonnepanelen op het dak hebben, wekken we nog niet voldoende energie op. Drie grote windmolens wekken net zoveel energie op als zeshonderd kleine. Die kleine molens nemen dan zo’n groot gebied in dat ze geen optie zijn.”

Inwonersinitiatieven

Een ander onderwerp dat aan bod kwam was het budget voor inwonersinitiatieven. Drie jaar geleden kwam de gemeente een bedrag van 1 miljoen euro overeen, wat vrij wordt gemaakt voor initiatieven door inwoners. Dit geld kan worden besteed aan kleine dingen zoals prullenbakken in de wijk, maar bijvoorbeeld ook aan sportdagen. Marieke van der Spek van het CDA liet duidelijk weten dat haar partij vindt dat dit bedrag hetzelfde moet blijven.

Het tegenargument van de VVD en de SGP dat het budget de afgelopen drie jaar soms niet eens voor de helft werd gebruikt, maar dus wel ergens apart wordt gehouden, wuifde Van der Spek weg. “We hebben de afgelopen twee jaar ook met corona te maken gehad, waardoor er minder kon.”

Klimaatneutraal

De laatste stelling van de middag was: ‘Vijfheerenlanden moet uiterlijk in 2040 klimaatneutraal zijn, ook als dat leidt tot hogere kosten voor de inwoners.’ Dico Baars van de ChristenUnie legde uit waarom zijn partij hier voor is: “We weten dat er iets moet gebeuren op het gebied van klimaatverandering. Vaak is het zo dat doelstellingen uit het oog worden verloren op het moment dat iets negatieve gevolgen heeft. We moeten ambitieus blijven met het behalen van deze doelstelling. Zaken als energiearmoede moeten hoog op de agenda blijven staan.”

In totaal kwamen er acht stellingen aan de orde. Het gehele debat is terug te zien via https://www.youtube.com/watch?v=EaO4iyWWZjs&t=3250s