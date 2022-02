Jonge talenten in de metaalsector tonen hun skills bij IHC in Kinderdijk

KINDERDIJK • In het Technisch Opleidings Centrum (TOC) van Royal IHC in Kinderdijk vindt van 8 tot en met 11 februari de kwalificatiewedstrijd Lassen van de landelijke talentenwedstrijd Skills Heroes plaats.

Deelnemers aan de Skills Heroes zijn mbo-studenten die door middel van de wedstrijd uitgedaagd worden om in hun vakmanschap te excelleren. ROC Da Vinci College, organisator van de laswedstrijd, vindt het belangrijk dat jongeren in de regio het metaal- en constructievak leren kennen en dat zij uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. Ook twee studenten van Da Vinci College gaan de uitdaging aan en strijden voor een plaats in de nationale Skills finale.

In de scheepsbouw en aanverwante metaalsector is er een grote behoefte aan metaalbewerkers zoals lassers en verspaners. Royal IHC richtte voor het opleiden van deze medewerkers een eigen bedrijfsschool op dat vijf opleidingen aanbiedt op mbo-niveau. De bedrijfsschool werkt daarin samen met Da Vinci College. Studenten leren bij Royal IHC de vaardigheden rechtstreeks in de praktijk en kunnen na hun opleiding rekenen op een baan bij de scheepsbouwer in Kinderdijk.

Rick van Tol, hoofd Technisch Opleidings Centrum: “Dat het werk op onze scheepswerf heel uitdagend is, merken studenten direct in de opleiding. Je werkt bij Royal IHC tenslotte mee aan het realiseren van de meest complexe schepen met veel technologie. Wij trainen onze studenten specifiek voor de scheepsbouw en daar komt heel wat bij kijken. Wie meer in z’n mars heeft, stimuleren we om zich verder te ontwikkelen bijvoorbeeld door deelname aan een Skills wedstrijd. We zijn er trots opdat deze regionale kwalificatie dit jaar op ons terrein plaatsvindt.”

De 27 deelnemers aan de regionale kwalificatiewedstrijd Lassen TIG en Lassen MAG/BMBE zijn net als echte topsporters samen met hun coach al maanden aan de slag om het beste uit zichzelf te halen. Met veel oefenen, reflecteren op werkstukken en de nodige mentale voorbereiding hopen zij zich te kwalificeren voor de landelijke finale eind maart in de jaarbeurs in Utrecht. Bij lassen komt het aan op nauwkeurigheid. Het precies zetten van een lasnaad vereist controle, inzicht in het werk en kennis van de materialen waarmee gewerkt wordt.

“Dat secuur werken is een typisch aspect van het vak waarop ook vrouwelijke studenten aanhaken, vertelt Arjan van Es, domeinleider Metaaltechniek bij Da Vinci College. “En dat is goed, want de metaalsector heeft alle jonge talenten hard nodig. Jongens én meiden. Bij de kwalificatiewedstrijd TIG-lassen is er één vrouwelijke deelnemer aanwezig van een ROC uit Noord-Holland. We hopen dat we de komende jaren meer dames zien die kiezen voor een uitdagende baan in de metaalsector of scheepsbouw.”