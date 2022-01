Snuffelmarkt in de Evenementenhal in Gorinchem

GORINCHEM • In de Evenementenhal aan de Franklinweg 2 in Gorinchem wordt op zondag 13 februari van 09.00 tot 16.30 uur een Snuffelmarkt gehouden, waar veel tweedehands artikelen en curiosa te vinden is.

Maar liefst 500 kramen liggen vol met spullen uit grootmoeders tijd. Er is brocante, curiosa, verzamelobjecten en allerlei andere tweedehands spulletjes. Bij de ene kraam zijn het items die vroeger zelf gebruikt werden of waarvan de verkoper de zolder heeft leeggehaald, bij de andere kraam worden leuke oude verzamelingen aangeboden. Tussendoor zijn er standjes waar bezoekers even uit kunnen rusten en wat kunnen eten en drinken.

Entree bedraagt 4,50 euro. Parkeren is gratis.