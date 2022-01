Werkbezoek CU aan Christian Refugee Relief: ‘Meer vrijwilligers!’

NIEUW-LEKKERLAND/MOLENLANDEN • ‘Meer bekendheid zodat we nog meer vrijwilligers kunnen verwelkomen’. Dat was de centrale boodschap van Christian Refugee Relief (CRR) in Nieuw-Lekkerland voor de ChristenUnie (CU) Molenlanden tijdens een werkbezoek vorige week zaterdag.

Directeur van de stichting CRR, Daniël van der Leer, vertelt vol vuur over de hulpverlening die zij al geruime tijd verzorgen. Ze laden inmiddels het 50e transport met hulpgoederen voor vluchtelingen in Griekenland, de Balkan en het Midden-Oosten.

Mooi voorbeeld

Een mooi voorbeeld is de inzameling van 600.000 luiers uit het hele land. Deze luiers en andere hulpgoederen worden in het centrale punt aan de Veenweideweg 19 in Nieuw-Lekkerland verzameld en verder naar het buitenland getransporteerd. Toch geeft deze dag ook een dubbel gevoel. “De 50e keer dat er een transport wordt verzorgd is weliswaar een mijlpaal, maar dan denk je ook meteen aan al die transporten die nog meer nodig zijn”, zegt Daniël.

“Mooi om te zien hoe al die vrijwilligers elke week meerdere malen hier in de loods aan het werk zijn”, vertelt Domieke Vermeulen van de ChristenUnie. “Zelf woon ik aan de andere kant van Molenlanden en was ik me er niet van bewust dat deze organisatie zo professioneel deze noodzakelijke hulpverlening aanpakt.”

Winterkleding

Pieter van Bruggen en Harry Stam, raadsleden voor de ChristenUnie, vallen haar bij: “Hulp voor vluchtelingen blijft hard nodig. Niet alleen in Griekenland, maar ook in bijvoorbeeld Servië, waar vluchtelingen warme kleding nodig hebben.” Zij doelen daarmee op de folder die in Nieuw-Lekkerland is verspreid waarin CRR de bevolking oproept om winterkleding te verzamelen en bij CRR in te leveren.

“Ik zou iedereen in Nieuw-Lekkerland en omgeving willen uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen doordeweeks overdag, dinsdagavond of zaterdagmorgen”, zegt Daniël. “Stuur gerust een berichtje naar info@stichtingcrr.nl om te kijken of het iets voor je is. We hebben al heel veel vrijwilligers die goederen sorteren en transport-klaar maken, maar we groeien nog steeds elk jaar en kunnen alle hulp heel goed gebruiken!”

Mouwen opstropen

Het ChristenUnie trio stroopt zelf ook tijdens dit ‘werkbezoek’ de mouwen op om een paar pallets klaar te zetten voor een volgend transport. “We hopen dat we kunnen bijdragen aan een stukje bekendheid voor CRR en roepen iedereen op om hier een bezoekje te brengen. In onze dorpen wordt heel veel vrijwilligerswerk gedaan en dat is een kracht van onze inwoners. Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Maar er is nog zoveel te doen, ook voor vluchtelingen.”

Met waarderende woorden aan alle vrijwilligers van CRR sluiten de drie plaatselijke ChristenUnie politici hun bezoek af.