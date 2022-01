Nieuw Biesboschboek over leven en wonen ‘in de wildernis’

DORDRECHT • Anno 2022 is het nauwelijks nog voor te stellen, maar in het laatste kwart van de vorige eeuw leefden en woonden er nog mensen in de wildernis van de Biesbosch. Er verschijnt een nieuw boek over in de serie ‘Verhalen uit de Biesbosch’.

Verstoken van normale gemakken, zoals elektriciteit, stromend water, douche en wc groeiden er zelfs hele gezinnen op in dit buitendijkse gebied. Het leven van eendenkooikers, griendwerkers en vissers was vol ontberingen. Toch nam menigeen die ontberingen voor lief. Of men wist niet beter of raakte er van lieverlede aan gewend.

Vlak voor de watersnoodramp van 1953 vestigde het jonge gezin van eendenkooiker Jan Megchelsen zich in een eendenkooi in de Dordtse Biesbosch. Vader ging daar de kost verdienen met het vangen van eenden en moeder met pasgeboren zoontje volgden hem gedwee.

Tijdens het verblijf op de Bovenste Beversluisplaat werd het gezin uitgebreid met nog twee zonen. Ruim twintig jaar hebben ze er gewoond en avonturen (lees; ontberingen) beleefd.

In dit ‘Verhaal uit de Biesbosch’ vertrouwt Albert Megchelsen, de oudste zoon van het gezin, zijn herinneringen aan het leven van het kooikersgezin in de Biesbosch aan het papier toe.

Kostelijke proza op een humoristische manier verteld. De lezer waant zich in het gebied, in het pittoreske kooihuis en tussen de kleurrijke figuren die er ook werkten of die het gezin van tijd tot tijd met een bezoek kwamen ‘vereren’.

‘Leven en wonen op de Bovenste Beversluisplaat’, wordt een gebonden boek met hard kaft, in full colour gedrukt en verluchtigd met talloze unieke foto’s. Het wordt het vierde deel in een serie: ‘Verhalen uit de Biesbosch’, geproduceerd door Strix, de uitgeverij van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch met als doelstelling de cultuurhistorische of natuurlijke wetenswaardigheden uit de Biesbosch voor het nageslacht te bewaren.

Tot en met 28 februari a.s. is dit boek bij voorinschrijving te bestellen voor € 9,95 via www.biesboschboek.nl. Daarna kost het 11,95 en is het ook verkrijgbaar bij de boekhandel in de regio.