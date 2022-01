Open Deurdienst in de Maranathakerk in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • In de Maranatahakerk aan de Mattenbies 1 in Nieuw-Lekkerland wordt op zondagmiddag 13 februari weer een Open Deurdienst gehouden. Het thema is ‘Geloof, hoop en liefde’.

In deze dienst, die om 17.00 uur begint, zal ds. G.J. van Beek voorgaan. Deze dienst is een laagdrempelige, begrijpelijke dienst, voor mensen die niet of nauwelijks naar de kerk gaan, om zo kennis te maken met het evangelie.

Aanmelden voor de diensten blijft voorlopig nog noodzakelijk, in verband met een beperkt aantal bezoekers dat mogelijk is. Dit kan via www.hgmaranatha.nl. Uiteraard zal deze dienst ook weer online te volgen zijn via www.hgmaranatha.nl.